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İspanya'dan gelen 46 kişilik arama kurtarma ekibi İstanbul’dan Adıyaman'a gitti

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İspanya'dan İstanbul'a gelen ekip, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağıyla Adıyaman’a gönderildi

Giriş: 09.02.2023 - 05:12 | Güncelleme: ABONE OL
İspanya'dan gelen 46 kişilik arama kurtarma ekibi İstanbul’dan Adıyaman'a gitti
İspanya'dan gelen ekip İstanbul’dan Adıyaman'a gitti
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AA

İspanya’nın Sevilla, Valensiya, Granada ve Almeria şehirlerinden 46 kişilik arama kurtarma ekibini taşıyan uçak gece saatlerinde İstanbul Havalimanı’na indi.

Buradan otobüsle Atatürk Havalimanı’na getirilen arama kurtarma ekibi, TSK’nın askeri kargo uçağıyla depremlerin ardından yardım faaliyetleri için belirlenen lojistik ve ulaşım üssü Adıyaman’a hareket etti.

Aralarında itfaiyecilerin de bulunduğu İspanya ekibinin yanında 14 de arama köpeği bulunuyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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