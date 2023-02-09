İspanya'dan gelen ekip İstanbul’dan Adıyaman'a gitti

İspanya’nın Sevilla, Valensiya, Granada ve Almeria şehirlerinden 46 kişilik arama kurtarma ekibini taşıyan uçak gece saatlerinde İstanbul Havalimanı’na indi.

Buradan otobüsle Atatürk Havalimanı’na getirilen arama kurtarma ekibi, TSK’nın askeri kargo uçağıyla depremlerin ardından yardım faaliyetleri için belirlenen lojistik ve ulaşım üssü Adıyaman’a hareket etti.

Aralarında itfaiyecilerin de bulunduğu İspanya ekibinin yanında 14 de arama köpeği bulunuyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.