İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 864 artarak 9 bin 53'e yükselirken, vaka sayısı 100 bini aştı.

İRAN'DA 138 ÖLÜM DAHA

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 138 artarak 3 bin 36'ya yükseldi.

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