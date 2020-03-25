İspanya'da rekor sayıda can kaybı!

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İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 738 artışla 3 bin 434'e çıktı.

Bu rakam İspanya'da bir günde görülen en yüksek can kaybı anlamına geliyor. Son kayıplarla birlikte ülkede koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3434'e yükseldi.

Toplam vaka sayısının ise 39 bin 673'ten 47 bin 610'a yükseldiği açıklandı.

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