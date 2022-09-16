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İSO eski başkanlarından Hüsamettin Kavi hayatını kaybetti

İstanbul Sanayi Odası eski dönem başkanlarından Hüsamettin Kavi, Marmaris Selimiye’de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda etti. 72 yaşında vefat eden iş insanı Kavi, 1993-2001 yılları arasında 4 dönem İSO başkanlığı yapmıştı.

2002 yılında Sarkuysan ve Kavi Kablo’nun da aralarında yer aldığı 7 kablo şirketinin güç birliği yaparak 20 milyar lira sermaye ile kurduğu Bemka Emaye Bobin Teli ve Kablo Sanayi’nin yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Kavi, 1990‘da Türkiye Genç İşadamları Derneği’nin de kurucuları arasında yer almış ve derneğin başkan yardımcılığı görevini üslenmişti.

1995’te kurulan Türkiye-Avrupa Birliği Ekonomik ve Sosyal Karma İstişare komitesinde iki dönem eş başkanlığı üstlenen Kavi, 2001-2009 yılları arasında TÜBİTAK danışma kurulunda yer almıştı.

Kavi, 2010 yılında İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Danışma Kurulu’nun başkanlığını da yürüttü.

İnşaat, tekstil, eğitim alanlarına da yatırımlar yapan Kavi, Darüşşafaka Yüksek Danışma Kurulu Üyeliği görevinde de bulundu.

16.09.2022 - 00:40 - Güncelleme: 16.09.2022 - 00:42
İSO eski başkanlarından Hüsamettin Kavi hayatını kaybetti
16.09.2022 İSO ESKİ BAŞKANLARINDAN HÜSAMETTİN KAVİ HAYATINI KAYBETTİ
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