İSMEK kurs kayıtları başladı! 2025-2026 eğitim dönemi İSMEK kayıt tarihleri
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Enstitü İstanbul İSMEK kurslarının yeni dönem bkayıtları başladı. Kurslarda ücretsiz olarak, bilişim teknolojilerinden gastronomi ve mutfak sanatlarına, çocuk gelişiminden moda ve tekstil teknolojisine, robotik ve yapay zekâdan sahne ve gösteri sanatlarına kadar birçok alanda 1500'ü aşkın programda eğitim verilecek. İşte, 2025-2026 İSMEK kayıt tarihleri...
2025-2026 eğitim dönemi için İSMEK kayıtları başladı. İstanbul Senin uygulaması ve Enstitü İstanbul İSMEK’in internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek başvurular kapsamında 150 eğitim merkezinde bin 500'ü aşkın eğitim verilecek. İşte, İSMEK yeni dönem kayıtları ve diğer detaylar...
2025-2026 EĞİTİM DÖNEMİ İSMEK KAYIT TARİHLERİ
150 merkezde verilecek eğitimler için 1 Eylül günü saat 10.00’dan itibaren Enstitü İstanbul İSMEK’in internet sitesi üzerinden ve İBB’nin İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden başvurularını yapabilecek. 2025-2026 dönemi için ilk ders zili ise 15 Eylül’de çalacak.
4 YENİ UZMANLIK ALANI DAHA EKLENDİ
Enstitü İstanbul İSMEK, yeni dönemde 4 yeni uzmanlık okulunu hizmete açıyor.
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları” alanında: Arnavutköy Fırıncılık ve Pastacılık Okulu
- Moda Tasarımı ve Tekstil Teknolojisi” alanında: Arnavutköy Moda Okulu
- Bilişim Teknolojileri” alanında: Şişli Yapay Zekâ ve Yenilikçi Teknolojiler Okulu
- Müzik ve Gösteri Sanatları” alanında: Ümraniye Müzik ve Gösteri Sanatları Okulu
UZAKTAN EĞİTİMDE 450’Yİ AŞKIN PROGRAM
2025-2026 eğitim dönemine, video tabanlı (asenkron) 340 programla 1 Ağustos’ta başlayan Uzaktan Eğitim Merkezi’nde, 1 Eylül itibarıyla canlı (senkron) eğitimlere başvurular alınacak. Katılımcılar, kendi ortamlarında ve kendi öğrenme hızlarında eğitim alma imkânına sahip olacak.
Yeni dönemde 450’den fazla eş zamanlı/eş zamansız programda eğitim verilecek. Uzaktan eğitimde ayrıca, Yapay Zeka Okulu programları da senkron ve asenkron şekilde desteklenecek.
Uzaktan eğitimde öne çıkan programlar arasında:
- Z Brush 1
- Glütensiz Mutfak: Tatlılar
- Gezi ve Tatilde Türk İşaret Dili
- Canva ile Web Sayfası Hazırlama
- Coğrafi İşaretli Simit Çeşitleri bulunmakta olup, katılımcılara geniş ve çeşitlendirilmiş eğitim seçenekleri sunulacak.
