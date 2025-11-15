İsmail Yüksek göz dolduruyor
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, son dönemdeki performansıyla beğeni topluyor. 26 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Tedesco'nun vazgeçmediği isimler arasına girmeyi başardı
- 1
İsmail Yüksek, sergilediği futbolla dikkat çekiyor. 26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’nun oyun planının en önemli parçalarından biri haline geldi.
- 2
Milli futbolcu, sakatlıklarla mücadele ettiği geçen sezon 30 maçta görev yaptı. Sofyan Amrabat’ı bir adım daha önde gören Jose Mourinho, Faslı futbolcuya daha fazla forma şansı tanımıştı.
- 3
Tedesco’nun gelişiyle birlikte İsmail Yüksek’in form grafiği de yükseldi. Milli oyuncu, forma giydiği 15 maçın 11'ine 11’de başladı.
-
- 4
Orta sahadaki dinamizmi arttıran 26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’nin topu kazanıp atağa çıkmasında büyük rol üstleniyor.