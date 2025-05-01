Modern ve etnik müziğin en başarılı temsilcilerinden, usta sanatçı İsmail Tunçbilek, müzikseverleri geçmişin derinliklerinden gelen bir ezgiyle buluşturuyor. Anadolu’nun anonim halk ezgilerinden 'Pınarın Başına Kurmuş Kazanı', Tunçbilek’in bağlamanın ruhuna dokunan tekniği ve benzersiz müzikal vizyonu ile yeniden hayat buluyor.

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İsmail Tunçbilek için bu eser sadece bir yeniden düzenleme değil; çocukluk yıllarından bugüne taşıdığı müzikal hafızasının ve başarılarla dolu kariyerinin özü niteliği taşıyor. Çocukluğundan bu yana müzikle iç içe büyüyen ve bağlamayı adeta konuşturan usta sanatçı, yeni single çalışmasında hem köklü Türk müziği mirasına saygı duruşunda bulunuyor hem de etnik tınıları modern soundlarla buluşturarak dinleyicilere zamansız bir müzik deneyimi sunuyor.

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HEM ETNİK HEM ÇAĞDAŞ!

Kariyeri boyunca yaptığı benzersiz çalışmalarla hem Türkiye’de hem de uluslararası sahnelerde adından söz ettiren Tunçbilek, geleneksel ezgileri evrensel bir tarzla sunduğu 'Pınarın Başına Kurmuş Kazanı' eserinin düzenlemesini Mehmethan Dişbudak ile birlikte yaptı. Şarkının etnik ruhunu doğa ile buluşturan dingin klibin yönetmen koltuğunda İmre Haydaroğlu oturuyor.

İsmail Tunçbilek'in yeni teklisi 'Pınarın Başına Kurmuş Kazanı', Poll Production By Polat Yağcı etiketiyle 2 Mayıs Cuma tüm dijital platformlar ve Poll Production YouTube kanalında yayınlanacak.