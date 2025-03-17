Ismail Jakobs'tan geleceği için açıklama!

Galatasaray'da istenilen performansı sergileyemeyen ve uzun süredir sakat olan Senegalli futbolcu Ismail Jakobs'tan geleceği ile ilgili açıklama geldi.

Jakobs, eski takımı Köln'ün Darmstadt ile oynadığı maçı stadyumdan takip etti. Senegalli oyuncu maç önünde SkySport'a açıklamalarda bulundu.

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GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA Jakobs, kendisine sorulan "Köln'e geri dönecek misin?" sorusuna, "Futbolda hiçbir ihtimali dışarıda bırakamazsınız ama Galatasaray'a daha yeni geldim. Orada çok mutluyum ve çok fazla hedefim var. Galatasaray'daki misyonumu tamamladıktan sonra yeniden konuşabiliriz." cevabını verdi. Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Konyaspor maçında Ismail Jakobs, 70. dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bırakmıştı. 25 yaşındaki sol bek, bu müsabakanın ardından adeta kayıplara karıştı.