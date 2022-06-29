İsmail Hacıoğlu, oyuncu arkadaşı Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme geldi. Mahkum dizisinde Savaş ve Barış karakterini canlandıran ünlü oyuncu birçok dizi ve filmde rol aldı. Başarılı oyunculuğuyla beğeni toplayan Hacıoğlu, ilk evliliğini Vildan Atasever ile yapmıştır. İkinci evliliğini Duygu Kaya Kumarki ile yapan ünlü oyuncu Merve Çağıran ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. Ünlü oyuncunun Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşadığı iddia edilirken "İsmail Hacıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?" araştırmaları hız kazandı.