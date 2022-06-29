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İsmail Hacıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İsmail Hacıoğlu hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, isminin Aslıhan Gürbüz ile anılmasıyla birlikte gündeme geldi. FOX TV ekranlarında yayınlanan Mahkum dizisinde Savaş ve Barış karakterlerini canlandıran İsmail Hacıoğlu'nun oyuncu arkadaşı Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşadığı iddia edildi. İşte, İsmail Hacıoğlu hayatı ve rol yapımlar...

29.06.2022 - 15:31 | Güncelleme: ABONE OL

  • İsmail Hacıoğlu, oyuncu arkadaşı Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme geldi. Mahkum dizisinde Savaş ve Barış karakterini canlandıran ünlü oyuncu birçok dizi ve filmde rol aldı. Başarılı oyunculuğuyla beğeni toplayan Hacıoğlu, ilk evliliğini Vildan Atasever ile yapmıştır. İkinci evliliğini Duygu Kaya Kumarki ile yapan ünlü oyuncu Merve Çağıran ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. Ünlü oyuncunun Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşadığı iddia edilirken "İsmail Hacıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?" araştırmaları hız kazandı.

  • İSMAİL HACIOĞLU KİMDİR?

    İsmail Hacıoğlu 30 Kasım 1985 yılında dünyaya gelmiştir. Oyunculuğa ilkokul 5. sınıftayken piyeslerde oynayarak başlayan İsmail Hacıoğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü kazanan Hacıoğlu okulu ilk senesinde bıraktı. 2003 yılında çekilen Karşılaşma filmindeki performansıyla 40. Antalya Altın Portakal Film Festivali “Umut Veren Genç Oyuncu Ödülü” kazandı. 2010 yılında çekilen Çakal filmindeki performansıyla 16.Sadri Alışık Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.

  • İSMAİL HACIOĞLU'NUN OYNADIĞI DİZİLER

    Mahkum / Savaş ve Barış Yesari / 2021

    Hükümsüz / Selim Demirci / 2021

    Zümdürüanka / Cihan / 2020

    Çocuk / Hasan / 2019

    Mehmetçik Kutül Amare / Üsküplü / 2018

    Zeyrek ile Çeyrek ‘Bir Ramazan Temaşası’ / Meftun / 2015

    Osmanlı Tokadı / Fatih Sultan Mehmet / 2013

    Şüphe / Aziz Kutlu / 2011

    Firar / Civan / 2011

    Gece Sesleri / Yağız Haksever / 2008

    Beni Unutma / 2008

    Sinekli Bakkal / Onur / 2007

    Beyaz Gelincik / Memed Ali Aslanbaş / 2005

    Bir İstanbul Masalı / Ozan Kozan / 2003

     

    Koçum Benim / Ali / 2002

  • İSMAİL HACIOĞLU ROL ALDIĞI FİLMLER

    Kesişme İyi Ki Varsın Eren / Ferhat Gedik / 2021

    Şuursuz Aşk / 2019

    Ayla / Süleyman Dilbirliği / 2017

    Kafes / Mehmet Sipahi / 2015

    Sonsuz Bir An / 2015

    Meryem / Murat / 2013

    Türkan / Mustafa / 2011

    Çakal / Akın / 2010

    Sinyora Enrica ile İtalyan Olm… / Ekin / 2010

    Sonsuz / Volkan / 2009

    Vali / Sarp Uçar / 2008

    Sarıkamış Beyaz Hüzün / Delikanlı / 2008

    Hızlı Yarışçı - Türkçe Seslendirme / 2008

    Hoşçakal Güzin - TV Filmi / Serkan / 2008

    Gökten Üç Elma Düştü / Ali / 2008

    Başka Semtin Çocukları / Veysel / 2008

    Kabadayı / Murat / 2007

    Sınav / Mert / 2006

    Anlat İstanbul / Fiko / 2004

    Karşılaşma / Osman / 2002

    Hiçbir yerde / Halim'in Kardeşi / 2001

     

    Bana Şans Dile / Çağlar / 2001

  • İSMAİL HACIOĞLI ÖDÜLLERİ

    40. Antalya Film Şenliği – Umut Veren Genç Oyuncu – Karşılaşma / 2003

    15. Ankara Film Festivali – Mehmet Emin Toprak Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu – Karşılaşma) / 2003

    25. Siyad Türk Sineması Ödülleri – Yılın Umut Veren Sanatçısı – Karşılaşma / 2003

    11. ÇASOD “En İyi Oyuncu” Ödülleri – Umut Veren Erkek Oyuncu – Karşılaşma / 2004

    20. Ankara Film Festivali – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Gökten Üç Elma Düştü / 2009

    16. Sadri Alışık Ödülleri – “Yılın En İyi Erkek Oyuncusu” – Çakal / 2011

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