İsmail Hacıoğlu, '49' filminde usta istihbaratçı rolünde

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Yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat’ın üstlendiği, Türkiye’nin yakın tarihinin unutulmaz olaylarından birini beyazperdeye taşıyan ‘49’ filmi, 20 Ocak 2023’te sinemalarda seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

2014 yılında Musul’a saldıran DEAŞ militanlarının Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu’nda görevli 49 Türkiye vatandaşını esir almasının ardından yaşananları konu edinen filmde İsmail Hacıoğlu, usta istihbaratçı 'Oğuz' rolünde seyirciyle buluşacak.

Hacıoğlu, ‘49’un hazırlık sürecinde saha ajanı karakterinin gerektirdiği şekilde yakın dövüş ve silah kullanma eğitimleri aldı. İsmail Hacıoğlu’nun canlandırdığı, bölgeyi çok iyi bilen ve sızma operasyonlarındaki ustalığı ile tanınan 'Oğuz', esirlerin kurtarılması için düzenlenen operasyon için Milli İstihbarat Teşkilatı’nın ilk tercihi oluyor.

'49'un başrolünde; İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve Kerem Alışık yer alıyor. Senaryosu Barış Erdoğan ve İlker Arslan tarafından kaleme alınan ‘49’un yönetmenliğini Hakan İnan üstlendi.

‘49’UN KONUSU NEDİR? 11 Haziran 2014’te binlerce kişilik DEAŞ gücü, Irak’ın Musul kentine saldırdı. Yerel güvenlik güçleri direnmeden şehri terk edince, bütün Musul DEAŞ’ın eline geçti. Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu, DEAŞ militanları tarafından işgal edildi ve 49 personel rehin alındı. ‘49’ filmi, Musul'da DEAŞ tarafından esir alınan 49 Türk vatandaşını kurtaran MİT mensuplarının gerçek hikayesini anlatıyor.