        Haberler Magazin İsmail Demirci'den Hande Soral yanıtı: Eşimi hem evde hem de işte görmek istemem - Magazin haberleri

        İsmail Demirci: Eşimi hem evde hem de işte görmek istemem

        Ali adında bir çocukları bulunan oyuncu çift; Hande Soral ile İsmail Demirci, iş hayatlarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 08:43 Güncelleme: 01.10.2025 - 08:44
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; İsmail Demirci ile Hande Soral, katıldıkları bir 'Don Kişot' adlı oyunun prömiyerinde objektiflere yansıdı. Oyunu heyecanla beklediklerini söyleyen Hande Soral, "Şahane bir kadro, çok merak ediyoruz" dedi.

        "AYNI PROJEDE YER ALMAK İSTEMİYORUZ"

        İsmail Demirci ise gazetecilerin eşi Hande Soral ile aynı projede yer alıp almayacaklarını sorması üzerine; "Beraber aynı projede yer almak istemiyoruz. Benim yazdığım film olursa olabilir ama diziye sıcak bakmıyoruz. Eşimle dizide oynamak kolay olmaz, işte de evde de sürekli yan yana olmak doğru değil. Eşimi hem evde hem de işte görmek istemem. Biz iş hayatımızı eve taşımıyoruz" ifadelerini kullandı.

        #İsmail Demirci
        #Hande Soral

