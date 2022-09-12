4 EKSİK VAR

Beşiktaş'ta kart cezalısı Josef de Souza, Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Dele Alli ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra hasta olan Welinton da ev sahibi takımın diğer eksik isimleri.