Beşiktaş, Valerien Ismael ile birlikte yeni bir döneme başladı. Siyah-beyazlılar, yerli yabancı pek çok ismin gündeme geldiği sürecin ardından kararını Fransız çalıştırıcıdan yana kullandı.
Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; Kartal'da böylece uzun bir aranın ardından yabancı teknik adam süreci de başlamış oldu. 2012-2015 yılları arasında görev alan Slaven Bilic'ten 7 yıl sonra Ismael göreve gelirken 46 yaşındaki çalıştırıcı, uzun süren bir geleneği de yıkmaya çalışacak.
TÜRKİYE'DE EN SON ZİCO, BEŞİKTAŞ'TA LUCE
Kalan 8 haftalık süreçte takımı tanıyıp yeni sezona yeni transferlerle girmesi planlanan Ismael, Süper Lig'de ve Beşiktaş'ta yabancı hocaların uzun süren hasretini de bitirmeye çalışacak.
Süper Lig'de yabancı hocalarda 2007'de Zico, Fenerbahçe'yi zafere ulaştırırken sonrasında kupayı hep yerliler müzesine götürdü.
Beşiktaş'ta ise yabancı olarak son şampiyon Mircea Lucescu oldu. 2003'te Kartal'ın 100. yılında unutulmaz bir şampiyonluğa imza atan Luce'den sonra Beşiktaş 4 şampiyonluğu da yerli hocalarla kazandı. (Mustafa Denizli, Şenol Güneş (2), Sergen Yalçın)
SADECE TİGANA'DAN KUPA
Beşiktaş'ta Lucescu'dan sonra 5 yabancı hoca göreve geldi. 2004-05'te Vicente Del Bosque, 2005-07'de Jean Tigana, 2010-2011'de Bernd Schuster, 2011-2012'de Carlos Carvalhal ve 2012-2015 arasında Slaven Bilic takımı çalıştırırken sadece Tigana 2 Türkiye Kupası'nı müzeye getirdi.
EN FAZLA YABANCILARLA ŞAMPİYON OLDU, İLK YERLİ DENİZLİ!
Beşiktaş'ın son 4 şampiyonluğu dışındaki tüm lig zaferlerinin yabancı hocalarla gelmesi ise dikkat çeken başka bir ayrıntı. Mustafa Denizli 2009'da Beşiktaş'ı şampiyon yapan ilk yerli hoca olurken sonrasında Şenol Güneş (2016-2017) ve Sergen Yalçın (2021) zaferi getirmeyi başardı.
Jozsef Meszaros, Andras Kutik, Ljubisa Spajic (2), Dorde Milic, Branko Stankovic, Gordon Milne (3), Christoph Daum ve Mircea Lucescu ise Kartal'ı şampiyon yapan yabancı hocalar oldu.
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