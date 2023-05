'Isle of Escape' 19 Mayıs'ta başlıyor

HABERTURK.COM

Isle of Escape festivali, üçüncü yılını 19-21 Mayıs tarihleri arasında Ege'nin en güzel tatil noktalarından Bodrum'da kutluyor.

20'nin üzerinde küresel ve yerel sanatçı performansları, sanat sergileri, atölyeleriyle 3 gün boyunca devam edecek festivalde elektronik müziğin seçkin isimlerinin yanı sıra sanat, gastronomi, moda dünyasından da ünlü isimler yer alacak.

Festival sahnesinde Ameme, Avangart Tabldot, Awen (Live/Dj), Birds of Mind, Eclair Fifi, Lea Kdoch, Life on Planets, Moojo, Seth Troxler, Can Molti, Cuneyt Ozturk, Diana Swan, Dj Bey, Ezgi, Kantel, Memo Garan, Mertkan Akd, Murat Tokuz, Orkun Bozdemir, Pekiner, Saruu, Tan Guner, Umutcan Genç ve Vasil Vingas müzikseverlerle buluşacak.

Ege mutfağından seçkiler, sokak lezzetleri, vegan seçenekler ile donatılmış geniş bir festival menüsünün yanı sıra yoga, miksoloji ve kokteyl workshopları, Sedef Gali ArtHouse pop-up workshopları, Milagron pop-up mağazası, makyaj stüdyosu da festivalde yer alacak.

ÖNERİLEN VİDEO