Türk mutfağının vazgeçilmezi kekler arasında kakaoyu sevenler için çok kabul gören ve sevilen bir kek olarak bildiğimiz Islak kek tarifini vermek istedik. Bol soslu, içinde çikolata varmış gibi hissettiren, herkesin çok beğenebileceği ıslak kek tarifi ile karşınızdayız.
Islak Kek için Gerekli Malzemeler
- 4 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1,5 su bardağı un
- 1 su bardağı süt
- 3 yemek kaşığı tepeleme kakao
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- 1 su bardağı sıvı yağ
Islak Kekin Sosu İçin Gerekli Malzemeler
- 2 su bardağı süt
- 2 yemek kaşığı kakao
- Yarım su bardağı sıvıyağ
- 1 su bardağı toz şeker
Islak Kekimizin Yapılışı
- Öncelikle sosunu hazırlayalım.
- Küçük bir tencereye süt, kakao, şeker, sıvıyağ ekleyerek çırpma telimizle kısık ateşte karıştırarak pişiriyoruz.
- Kaynamaya başladığında kenara alıp soğumaya bırakıyoruz.
Keki için,
- Yumurta ve şekeri koyu kıvama gelinceye kadar çırpıyoruz.
- Ardından sütümüzü ve sıvıyağımızı ekleyip biraz daha karıştırıyoruz.
- Vanilya ile kakaoyu ekleyerek karıştırmaya devam ediyoruz.
- Unumuzu ve kabartma tozumuzu da ilave ederek iyice özleşene kadar çırpıyoruz Kalıbımızı iyice yağlayarak kekimizin hamurunu döküp 180 derecede 30-35 dakika pişiriyoruz.
- Pişen kekimizi 5 dakika dinlendirdikten sonra dilimlere ayırıp üzerine sosumuzu eşit miktarda döküyoruz.
Kekimiz sosunu güzelce çektikten sonra üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben Hindistan cevizini tercih ediyorum. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Damla çikolatayı da çok yakıştırıyorlar.
Islak Kekimizin Püf Noktası
Islak kekimizin daha iyi kabarması için, kabartma tozunu elenmiş un ile birlikte 2 damla limon suyu ekleyebilirsiniz.
Afiyet, şeker olsun.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!