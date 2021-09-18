İSLAB Projesi ile İstanbul'un tüm testleri tek çatı altında

DHA

İstanbul'daki aile sağlığı merkezlerinden devlet hastanelerine, eğitim ve araştırma hastanelerinden şehir hastanelerine kadar, hastalardan istenen yüzbinlerce test, "İSLAB Projesi" kapsamında 4 merkezi laboratuvarda aynı standartta çalışılıyor.

Hastalardan alınan numuneler sabah 10.00'dan itibaren kuryeler aracılığıyla merkezi laboratuvarlara götürülmeye başlanıyor. Aile sağlığı merkezi ya da herhangi bir kamu hastanesinde sabah testini veren vatandaş, en geç öğleden sonra 3'te test sonucunu online olarak görebiliyor. İSLAB Projesi kapsamında Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde İSLAB 1, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde İSLAB 2, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde İSLAB 3 ve Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde İSLAB 4 olmak üzere İstanbul'da ikisi Anadolu, ikisi Avrupa yakasında 4 merkezi laboratuvar kuruldu.

8 AYRI LABORATUVAR TEK ÇATI ALTINDA BİRLEŞTİRİLDİ

Türkiye'de ilk kez İstanbul'da hayata geçirilen bu proje sayesinde artık vatandaşların eşit standartlarda hizmete kavuşabildiğini anlatan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İl Laboratuvar Koordinatörü Doç. Dr. Cemal Kazezoğlu, "İSLAB'dan önce İstanbul'da 6 tane merkez laboratuvar ile aile sağlığı merkezlerine hizmet veren iki tane Halk Sağlığı Laboratuvarı vardı. Bu proje ile birlikte daha önce var olan 6 merkezi laboratuvar ile 2 Halk Sağlığı Laboratuvarı kapatıldı, o iki ayrı grubun hizmeti bu 4 laboratuvarda toplanarak bir potada eritilmiş oldu" dedi.

"BU MODEL BAŞKA YERDE YOK"

Laboratuvarların 7/24 hizmet verdiğine işaret eden Doç. Dr. Kazezoğlu, "Laboratuvarlar hastaneler içerisinde kuruldu ama kendi hastaları dışında, o bölgeye ait tüm hastaneler ve aile hekimliklerine de hizmet veren, ayrıca bölgedeki klinisyenlerin ve laboratuvar uzmanlarının da faydalanmasına açık olan aslında ortak laboratuvarlar. Türkiye'de hem bu model, hem de bu büyüklükte başka bir laboratuvar sistemi yok. Şu anda konuştuğumuz İSLAB 4 dediğimiz laboratuvarımız Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulu, test kapasitesi ve hizmet verdiği klinisyen ve hasta grubu açısından da İstanbul'daki en büyük laboratuvar. 17 kamu hastanesi ile 1200 Aile Hekimliği Merkezine hizmet veriyor. Kurye sistemimiz var. Sürekli olarak hastanelerden, aile hekimliklerinden kuryeler aracılığıyla numuneler getiriliyor. Burada çalışmaya alınıyor ve sonuçlar online olarak klinisyenlere, hastanelere gönderilmiş oluyor" diye konuştu.

İSLAB-4, DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİNDEN BİRİ

Günde 200 bin test çalışma kapasitesine sahip laboratuvarda 500'e yakın farklı test çalışabildiklerini anlatan Doç. Dr. Kazezoğlu, şu bilgileri verdi: "Sadece bu alanda biyokimya- immunoassey dediğimiz alanda, günde 200 bine yakın test yapabilme kapasitesine sahip bu laboratuvar. 500'ün üzerinde test çeşitliliği çalışabiliyoruz. Test kapasitesi bakımından Avrupa'nın ilk 3 laboratuvarından biri, dünyada da tek bir laboratuvarda üretilen test sayısı bakımından ilk 10 içerisinde olduğunu biliyoruz. Toplam 4 laboratuvarın test kapasitesi günlük 500 bini geçiyor. Sabah 10 itibariyle kuryelerle örnekler gelmeye başlıyor, akşam 7'ye kadar sürekli örnek geliyor. Gece yarısı saat 2'de tüm sonuçlar çıkmış, onaylanmış oluyor. Hedefimiz, hangi hastaneye giderse gitsin, öğlene kadar gelen ve örnek veren hastaların, öğleden sonra 3'te sonuçlarını online olarak gönderebilmek. Bu hedefe de ulaştık."

"İLERİDE NADİR HASTALIKLAR LABORATUVARI DA KURABİLİRİZ"

İleride İSLAB bünyesinde nadir hastalıklar laboratuvarı da kurulabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Kazezoğlu, "Artık vatandaşlarımız aile hekimine gittim, şu teslim yapıldı, ama bir de eğitim araştırma hastanesine gidip orada da yaptırsam mı, acaba burada yapılan test doğru mudur gibi kaygılar taşımasına da gerek yok. Çünkü aile hekimine de gitse, hastaneye de gitse, eğitim araştırma hastanesine de gitse, numuneleri bu laboratuvarara geliyor ve hepsi aynı standartta çalışılıyor. Yani laboratuvar hizmet eşitliği sağlıyoruz artık" diyerek sözlerini noktaladı.