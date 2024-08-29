İŞKUR TYP başvuru tarihleri: İŞKUR TYP personel alımı başvuruları başladı mı?
Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında yapılan personel alımları hakkında araştırmalar yoğunlaştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen bu program çerçevesinde, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için okullarda temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımları merak konusu oldu. Vatandaşlar, TYP başvurularının ne zaman başlayacağını ve başvuru sürecinin nasıl ilerleyeceğini sorguluyor. Peki, İŞKUR aracılığıyla yapılan TYP başvuruları başladı mı? İşte detaylar...
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İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) başvuru tarihleri için yapılan aramalar hız kazandı. Hatırlanacağı gibi, belirli dönemlerde Milli Eğitim Bakanlığı, bu program kapsamında okullarda işçi alımı yapılıyor. TYP başvuru süreci ve tarihleri vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Peki, TYP başvuruları ne zaman başlıyor? İşte konuyla ilgili bilgiler...
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2024-2025 İŞKUR TYP BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2024-2025 TYP başvuru tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Başvuru sürecinin yeni dönem öncesinde tamamlanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
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İŞKUR TYP OKULLARA TEMİZLİK VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında her yıl bünyesindeki okullara işçi alımı gerçekleştiriyor. Programa başvurular, 'esube.iskur.gov.tr' sitesinden veya İşkur şubesinden gerçekleştiriliyor.
TYP çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda görevlendirilmesi beklenen güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımları için ilan henüz yayınlanmadı.
İlgili ilanlar ve alım sürecine dair gelişmeler netleştikçe, haberimizde bu konuya yer vereceğiz. Başvuru şartları, tarihleri ve detayları öğrenmek isteyen adaylar, güncel bilgileri takip ederek fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilirler.
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İŞKUR BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)
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TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AY?
Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır.
TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 6 aydır.