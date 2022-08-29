TYP kapsamında yapılacak olan okullara temizlik görevlisi ve güvenlik personeli alımı başvuru tarihleri araştırılıyor. İŞKUR üzerinden alınacak olan TYP işçi alımı başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 60 bin kişinin istihdam edilmesi beklenen TYP alımı başvuru şartları merak konusu oldu. Peki, İŞKUR TYP alımları başladı mı, başvuru tarihi ne zaman? İşte İŞKUR TYP başvuru şartları hakkında merak edilenler haberimizde...