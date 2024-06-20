İSKİ su kesintisi sorgulama: 20 Haziran İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Haziran Perşembe günü İstanbul genelinde meydana gelecek planlı su kesintilerini duyurdu. Barajların doluluk oranları ve İstanbul'da yaşanacak su kesintileri günlük olarak İSKİ tarafından açıklanıyor. İşte 20 Haziran 2024 Perşembe İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı...
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İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. 20 Haziran İstanbul'da arıza ve bakım nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler İSKİ tarafından yapılan duyuru sonucunda netlik kazandı. Peki, "20 Haziran 2024 Perşembe İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" İşte detaylar...
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İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.