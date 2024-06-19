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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası İskoçya: 1 - İsviçre: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        İskoçya: 1 - İsviçre: 1 | MAÇ SONUCU

        İskoçya-İsviçre maçının dakika dakika özeti HTSPOR'da... EURO 2024 A Grubu'nda İskoçya ile İsviçre 1-1 berabere kaldı. İskoçya bu sonucun ardından puanla tanışırken İsviçre ise puanını 4'e yükseltti

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 19.06.2024 - 21:57 Güncelleme: 19.06.2024 - 23:59
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        Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu ikinci maçında İskoçya ile İsviçre karşı karşıya geldi.

        İskoçya, 14. dakikada 1-0 öne geçti. Topla ceza sahasında buluşan Scott McTominay'ın vuruşunda Schar topa engel olmak isterken top ağlarla buluştu.

        İsviçre bu gole sadece birkaç dakika sonra yanıt verdi: 26. dakikada İskoçya savunmasının hatasında araya giren Shaqiri nefis bir vuruşla jeneriklik bir gol kaydetti ve skora denge geldi.

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        İsviçre ikinci yarıda Embolo ile bir gol bulsa da gol, ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

        İskoçya son dakikalarda baskı kursa da skoru değiştirmeyi başaramadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle noktalandı.

        İskoçya gruptaki son maçında Macaristan ile karşılaşacak. İsviçre ise Almanya'yla mücadele edecek.

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