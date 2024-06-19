İskoçya: 1 - İsviçre: 1 | MAÇ SONUCU

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu ikinci maçında İskoçya ile İsviçre karşı karşıya geldi.

İskoçya, 14. dakikada 1-0 öne geçti. Topla ceza sahasında buluşan Scott McTominay'ın vuruşunda Schar topa engel olmak isterken top ağlarla buluştu.

İsviçre bu gole sadece birkaç dakika sonra yanıt verdi: 26. dakikada İskoçya savunmasının hatasında araya giren Shaqiri nefis bir vuruşla jeneriklik bir gol kaydetti ve skora denge geldi.

İsviçre ikinci yarıda Embolo ile bir gol bulsa da gol, ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.