İskoçya: 1 - İsviçre: 1 | MAÇ SONUCU
İskoçya-İsviçre maçının dakika dakika özeti HTSPOR'da... EURO 2024 A Grubu'nda İskoçya ile İsviçre 1-1 berabere kaldı. İskoçya bu sonucun ardından puanla tanışırken İsviçre ise puanını 4'e yükseltti
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu ikinci maçında İskoçya ile İsviçre karşı karşıya geldi.
İskoçya, 14. dakikada 1-0 öne geçti. Topla ceza sahasında buluşan Scott McTominay'ın vuruşunda Schar topa engel olmak isterken top ağlarla buluştu.
İsviçre bu gole sadece birkaç dakika sonra yanıt verdi: 26. dakikada İskoçya savunmasının hatasında araya giren Shaqiri nefis bir vuruşla jeneriklik bir gol kaydetti ve skora denge geldi.MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN
İsviçre ikinci yarıda Embolo ile bir gol bulsa da gol, ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.
İskoçya son dakikalarda baskı kursa da skoru değiştirmeyi başaramadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle noktalandı.
İskoçya gruptaki son maçında Macaristan ile karşılaşacak. İsviçre ise Almanya'yla mücadele edecek.