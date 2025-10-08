İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından günlük olarak açıklanan güncel su kesintisi duyuruları gündemdeki yerini aldı. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda su kesintisi yaşanacak ilçeler İSKİ tarafından yapılan duyuru sonucunda açıklık kazandı. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 8 Ekim 2025 İSKİ planlı su kesintileri...