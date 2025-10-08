İstanbul su kesintisi sorgula! İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Ekim Çarşamba günü İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama ekranı sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama sayfası...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından günlük olarak açıklanan güncel su kesintisi duyuruları gündemdeki yerini aldı. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda su kesintisi yaşanacak ilçeler İSKİ tarafından yapılan duyuru sonucunda açıklık kazandı. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 8 Ekim 2025 İSKİ planlı su kesintileri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.