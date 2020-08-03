Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 3 Ağustos Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 3 Ağustos günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 3 AĞUSTOS 2020



İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Esentepe Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.08.2020 05:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.