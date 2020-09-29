Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 29 Eylül Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Avcılar, Esenyurt, Eyüpsultan, Sultanbeyli, Çatalca ve Üsküdar ilçelerinde 29 Eylül günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 29 EYLÜL 2020

İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Gümüspala Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.09.2020 09:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.9.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Akçaburgaz Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.09.2020 08:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.9.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Selahaddin Eyyubi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.09.2020 09:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.9.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Alibeyköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.09.2020 09:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.9.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Abdurrahman Gazi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.09.2020 08:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.9.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Ferhatpaşa Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 29.09.2020 09:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.9.2020 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Yavuz Türk Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.09.2020 08:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.9.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.