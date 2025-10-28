İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından günlük olarak açıklanan güncel su kesintisi duyuruları ile planlı kesinti sorgulama ekranını gündeme getirdi. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında zaman zaman planlı su kesintisi meydana geliyor. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 28 Ekim 2025 İSKİ planlı su kesintileri...