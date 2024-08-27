Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi İSKİ İstanbul su kesintileri 27 Ağustos 2024 Salı: Bugün İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı 27 Ağustos: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Ağustos Salı günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama ekranı sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama sayfası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 00:54 Güncelleme: 27.08.2024 - 00:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel olarak açıklanan güncel su kesintisi duyuruları ile planlı kesinti sorgulama ekranı gündeme geldi. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında birkaç ilçede su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 27 Ağustos Salı 2024 İSKİ planlı su kesintileri...

        • 2

          İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        • 3
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanyol jandarması göçmen teknesinin üstünden geçti
        İspanyol jandarması göçmen teknesinin üstünden geçti
        'Rusya'ya yanıt vermeye hazırlanıyoruz'
        'Rusya'ya yanıt vermeye hazırlanıyoruz'
        Ablasını, eniştesini, 2 yeğenini bıçakladı!
        Ablasını, eniştesini, 2 yeğenini bıçakladı!
        İyilik yaptı, canından oldu
        İyilik yaptı, canından oldu
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Kuyudaki arkadaşını kurtarmak istedi! 2 ölü
        Kuyudaki arkadaşını kurtarmak istedi! 2 ölü
        Filistin'den BRICS adımı
        Filistin'den BRICS adımı
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        "Hayatımdan çıkardım"
        "Hayatımdan çıkardım"
        Ferdi yerine Wijndal!
        Ferdi yerine Wijndal!
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        Habertürk Anasayfa