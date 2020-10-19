İSKİ İstanbul su kesintileri: 19 Ekim İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? Sular ne zaman gelecek

Neredeyse 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul'da su kesintileri en merak edilen konulardan biri. Vatandaşlar her gün "İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?", "İstanbul'da sular hangi ilçelerde kesilecek" sorularına cevap arıyor. İşte 19 Ekim 2020 İstanbul'da su kesintisi yaşayacak olan ilçeler... 19 Ekim İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSTANBUL SU KESİNTİLERİ 19 EKİM 2020

İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Haseki Sultan Mah,Cerrahpaşa Mah,Aksaray Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.10.2020 16:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.