Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 2 Eylül Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy ilçelerinde 2 Eylül günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 2 EYLÜL 2020



İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Mfevzi Çakmak Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.09.2020 20:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.9.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.