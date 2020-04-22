DHA

İstanbul Kadıköy'de İSKİ'nin yaptığı çalışma sırasında su borusunun patlatılmasıyla cadde göle döndü.

Olay saat 11.00 sıralarında Rıhtım Caddesi'nde meydana geldi. Caddede çalışma yapıldığı sırada su borusu patladı. Cadde bir anda yoğun su nedeniyle göle döndü.

Yol üzerinde bazı araçlar su birikintisinin içerisinde kaldı. Trafik ekipleri Kadıköy istikametini trafiğe kapattı. Belediye ekipleri rögar kapaklarını açarak suyun tahliye olmasını bekledi. Cadde üzerinde iş yeri olan vatandaşlar iş yerlerine su girmemesi için önlem aldı. Ekiplerin 2 saat süren çalışması sonucu caddeye dolan su tahliye edildi.

İSKİ'DEN KESİNTİ DUYURUSU

İSKİ, yaşanan olayın ardından Kadıköy halkını su kesintisi duyurusu yaptı. İSKİ'den yapılan duyuruya göre, Rasimpaşa, Hasan Paşa, Eğetim, Dumlupınar, Acıbadem, Osmanağa, Fikirtepe, Fenerbahçe, Zuhtüpaşa, Koşuyolu, Caferağa ve Bostancı mahallelerine saat 21:00'a kadar su verilemeyecek.