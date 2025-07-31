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        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ baraj doluluk oranı 31 Temmuz 2025: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ baraj doluluk oranı 31 Temmuz 2025: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul baraj doluluk oranı güncel olarak duyuruldu. İSKİ baraj doluluk oranı yağışlar etkisiyle yükselirken sıcak hava ve kuraklık etkisiyle azalabiliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajların seviyesi yüzde 55 oranının altına düştü. Peki, 31 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 10:33 Güncelleme: 31.07.2025 - 10:35
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        • 1

          İstanbul baraj doluluk oranı belli oldu. İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durum merak ediliyor. İSKİ tarafından açıklanan son veriye göre İstanbul barajlarında genel doluluk oranı yüzde 53.13 olarak duyuruldu.

        • 2

          31 TEMMUZ 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

          İSKİ tarafından açıklanan son veriye göre İstanbul barajlarında genel doluluk oranı yüzde 53.13 olarak duyuruldu.

          İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

          Ömerli 53,44

          Darlık 63,78

          Elmalı 69,73

          Terkos 56,98

          Alibey 36,96

        • 3

          Büyükçekmece 51,45

          Sazlıdere 44,55

          Istrancalar 32,39

          Kazandere 43,67

          Pabuçdere 46,76

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