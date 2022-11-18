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Haberler Gündem İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler! 18 Kasım İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular kaçta gelecek?

İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ su kesintisi duyuruları ile İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) günlük olarak İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle planlı su kesintisi yaşanacak mahalleleri paylaşıyor. İşte 18 Kasım 2022 Cuma İstanbul'da su kesintisinin sona ereceği saat...

Giriş: 18.11.2022 - 11:37 | Güncelleme: ABONE OL
İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler! 18 Kasım İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular kaçta gelecek?

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda yaşanacak su kesintileri belli oldu. İSKİ su kesintisi duyurusu ile İstanbul'da suların saat kaçta geleceği, hangi ilçeler ve mahallelerde su kesintisi olduğu açıklandı. İşte 18 Kasım İSKİ su kesintisi duyurusu...

18 KASIM 2022 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : BEYOĞLU
Etkilenen Mahalleler : KULAKSIZ MAH,KÜCÜK PİYALE MAH,CAMİİKEBİR MAH,KAPTANPAŞA MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-18 10:27:00.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : KAĞITHANE
Etkilenen Mahalleler : ÇAĞLAYAN MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-18 10:42:34.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : ZEYTİNBURNU
Etkilenen Mahalleler : YENİDOĞAN MAH,GÖKALP MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-18 09:25:08.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : SULTANBEYLİ
Etkilenen Mahalleler : MİMAR SİNAN MAH,BATTALGAZİ MAH
Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
Başlama Tarihi : 2022-11-18 10:54:01.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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