        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ 1 Kasım 2025 baraj doluluk oranı: İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ 1 Kasım 2025 baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul baraj doluluk oranı güncel olarak duyuruldu. Yağmur ve kar yağışları barajlardaki su seviyesini olumlu anlamda etkiliyor. Peki, 1 Kasım bugün İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2025 - 10:27 Güncelleme: 01.11.2025 - 10:27
        • 1

          İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yağan yağış sonrası baraj doluluk oranı verileri merak konusu oldu. Yağışlarla beslenen barajlar en son kritik seviyedeydi. İSKİ, baraj doluluk oranlarına dair güncel verileri internet sitesinde yayımladı. İşte, güncel baraj doluluk oranı

        • 2

          BARAJ DOLULUK 1 KASIM 2025

          İSKİ'nin resmi ineternet sitesinden alınan bilgiye göre, İstanbul'da barajların genel doluluk oranı 1 Kasım Cumartesi günü yüzde 22,81 olarak ölçüldü.

          Ömerli Barajı: %18,08

          Darlık Barajı: %34,77

          Elmalı Barajı: %53,28

          Terkos Barajı: %25,71

        • 3

          Alibey Barajı: %11,25

          Büyükçekmece Barajı: %26,37

          Sazlıdere Barajı: %23,93

          Istrancalar Barajı: %19,6

          Kazandere Barajı: %2,04

