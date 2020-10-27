Neşet Dişkaya ndiskaya@cyh.com.tr

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen patlamayla ilgili detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre; Suriye’den, Amanos Dağları üzerinden Türkiye’ye geçmek ve eylem yapmak için gelen PKK’lı iki teröristle korucular bugün temas kurdu. Girilen çatışmalar sonucu teröristler kaçtı. Kaçarken bir araç gasp etti.

Teröristlerin gasp ettiği araç daha sonra korucularla yaşanan ikinci çatışma sırasında kaza yapınca, teröristler bu kez başka bir araç daha gasp edip kaçmaya devam etti.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre; teröristlerin kaçtığı aracın plakası daha sonra bütün emniyet güçlerine bildirildi. Payas ilçesinde kurulan kontrol noktasında güvenlik güçleri, teröristlerin kullandığı otomobili durdurmak için çatışmaya girdi. Çatışmada teröristlerin biri kendini patlatırken diğeri ise kaçtı.

Bölgeyi bilmeyen ve yaklaşık bir hafta önce Amanoslar'a geldiği belirlenen teröristlerin kimlik bilgilerinin, güvenlik güçleri tarafından da tespit edildiği öğrenildi.

İki teröristin de Türkiye’de eylem yapmak için Amanoslar'a geldiği belirtildi.