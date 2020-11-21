İskender yapımı oldukça zor olmasına karşın emeklerinize değecek bir yemektir. Biz ise her ürünü evde yapacağınız tarifi anlattık. Ancak hazır malzemeler kullanarak da bu tarifi yapabilirsiniz. Peki İskender nasıl yapılır? Bursa İskender kebap tarifi...

MALZEMELER

Et döner için;

500 gr. kuzu but

2 yemek kaşığı ayçiçek yağ

2 yemek kaşığı tereyağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

1 küçük boy kuru soğan

Tırnak pide için;

4 su bardağı un

1 paket kuru maya

1 su bardağı ılık su

1 çay kaşığı tuz

Sosu için;

1 yemek kaşığı ayçiçek yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 su bardağı rendelenmiş domates

1 su bardağı sıcak su

Yarım çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için;

Sarımsaklı yoğurt

2 yemek kaşığı tereyağ

YAPILIŞI

Et döner yapılışı;

Bir kabın içerisine soğan rendelenir. Üzerine tuz hariç diğer baharatlar eklenir ve karıştırılır. İnceltilmiş kuzu butları bu karışıma batırılır. Ağzı kapatılarak bir gece buzdolabında bekletilir. Ertesi gün bir strecin üzerine etler üst üste gelecek şekilde dizilir. Streç yardımıyla dört bir tarafından düzeltilir ve sıkıca sarılır. Bu haliyle derin dondurucuda zaman varsa bir gece yoksa etler sertleşinceye kadar bekletilir. Elde edilen döner pişirilmek istendiği zaman yarım saat öncesinde dondurucudan çıkartılır. Keskin bir bıçakla pişirilmek istenen miktarda ince dilimler halinde kesilir. Çok soğuk olduğu için kesilmesi zor olabilir. Eti bir bezle tutup kaymaz yüzeyli bir zeminde kesmek gerekir. Oluşan yaprak dönerler kızgın yapışmaz yüzeyli bir tavada harlı ateşte pişirilir. Ancak pişirme öncesi tavaya az bir miktar sıvı yağ ilave etmek ve pişirmeyi çok uzun tutmamak seramik tabanlı veya diğer yapışmaz yüzeyli tavanın zarar görmesini engelleyecektir.

Tırnak pide yapılışı;

Unun yarısı yoğurma kabına alınır. Maya, tuz, ılık su eklenir. Yoğrulmaya başlanır. Gerekli un ilavesi ile ele yapışmayan sert olmayan bir hamur elde edilir. Hamur unlu tezgah üzerine alınarak özleşene kadar yoğrulur. İstenilen pide büyüklüğüne göre üç - dört parçaya ayrılır. Bunlara yuvarlak şekil verilir. Üzerine temiz bir bez örtülerek bir saat kadar mayalandırılır. İki katına kadar çıkan hamur parçaları elle unlu tezgah üzerinde bir santim kalınlığına kadar inceltilir. Hamurun üzerine parmak uçları ile bastırılarak şekil verilir. Tırnak Pide önceden ısıtılmış 200 derecedeki fırında on - on iki dakika veya kızarana kadar pişirilir.

Sos yapılışı;

Bir tavaya iki yemek kaşığı tereyağı konulup eritilir. Üzerine salçalar eklenir ve salçanın kokusu çıkarana kadar kavrulur.

Daha sonra bir su bardağı su ve isteğe göre bir su bardağı domates rendesi, tuz ve pul biber ilave ederek sos pişirilir.

İSKENDER YAPILIŞI

Fırını 50 dereceye getirerek tabaklar fırına koyulur. Isınan tabaklara önce pideler koyulur ardından sosu üzerine gezdirilir ve üzerini etlerle kaplanır. Tabağın bir kenarına yoğurt koyulur. Bu arada; dilerseniz yoğurdu, pide ve sosların üzerine yayıp, üstünü et ile kaplayabilirsiniz. Etlerin üzerine yine sostan koyup, kızdırılan tereyağı da dökülür. Dilerseniz domates, biber ve patates kızartması ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun...