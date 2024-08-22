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        Haberler Magazin İskender Doğan: Yıl 1976 - Magazin haberleri

        İskender Doğan: Yıl 1976

        Türk pop müziğinin zamansız şarkılarından olan 'Kan ve Gül'ü seslendiren İskender Doğan, takipçilerini 48 yıl öncesine götürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 10:53 Güncelleme: 22.08.2024 - 10:53
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          İskender Doğan'dan nostaljik bir paylaşım geldi.

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          Doğan, yayımladığı bu fotoğrafa; "İzmir Fuarı için... Sene 1976. İlk afişim" notunu düştü.

          Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor.

          Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...

        • 3

          Soner Sarıkabadayı

        • 4

          Soner Sarıkabadayı

        • 5

          Alişan

        • 6

          Alişan

        • 7

          Vedat Milor

        • 8

          Vedat Milor

        • 9

          Murat Dalkılıç

        • 10

          Murat Dalkılıç

        • 11

          Azra Akın

        • 12

          Azra Akın

        • 13

          Merve Dizdar

        • 14

          Merve Dizdar

        • 15

          Nilüfer

        • 16

          Nilüfer

        • 17

          Yasemin Allen

        • 18

          Yasemin Allen

        • 19

          İbrahim Büyükak

        • 20

          İbrahim Büyükak

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