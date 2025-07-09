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        İskele çöktü! Can kayıpları var!

        Kahramanmaraş'ta bir binanın dış cephe tadilatı sırasında iskele çöktü. Feci kazada 2 işçi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 12:06 Güncelleme: 09.07.2025 - 12:06
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        İskele çöktü! Can kayıpları var!
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        Kahramanmaraş'ta orta hasarlı binanın dış cephe tadilatı sırasında 4. kattaki iskelenin kırılması sonucu meydana gelen olayda işçilerden 2'si hayatını kaybetti, 1'i de yaralandı.

        İHA'nın haberine göre feci kaza, merkez Onikişubat İlçesi Gedemen Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki bir binada meydana geldi.

        Alınan bilgiye göre, 6 Şubat depremlerinde orta hasar alan bir binanın dış cephe yenileme çalışmaları başlatıldı. Binanın 4. katında çalışan 3 işçinin bulunduğu iskele kırıldı. İskelenin kırılmasıyla 3 işçi de yere düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        İşçilerden Bilal K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan İrfan K. ile Yunus A. ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hastanede müdahale edilen yaralılardan Yunus A. da kurtarılamadı.

        Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Bilal K.'nin naaşı da hastane morguna gönderildi. Ekipler bölgede inceleme yaparken iş kazasıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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