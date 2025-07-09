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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD tarifelerden ne kadar kazanacak? Hazine Bakanı açıkladı - İş-Yaşam Haberleri

        ABD tarifelerden ne kadar kazanacak? ABD Hazine Bakanı Bessent açıkladı

        ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'nin bu yıl, şu ana kadar yaklaşık 100 milyar dolar gümrük vergisi geliri elde ettiğini ve Başkan Trump'ın ticaret kampanyasının hızlanmasıyla bunun 2025 sonuna kadar 300 milyar dolara çıkabileceğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 09.07.2025 - 09:45 Güncelleme: 09.07.2025 - 09:45
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        Beyaz Saray kabine toplantısında konuşan Bessent, Trump'ın yeni tarifelerinden elde edilen büyük gelirin, Trump'ın her ülkeye yüzde 10'luk bir gümrük vergisi uyguladığı ve çelik, alüminyum ve otomobillere yönelik vergileri artırdığı ikinci çeyrekte başladığını söyledi. Bessent, "Bu nedenle yıl sonuna kadar bunun 300 milyar doların çok üzerine çıkmasını bekleyebiliriz" dedi.

        Hazine Bakanlığı sözcüsü, 300 milyar dolarlık hedefin, hükümet mali yılı olan 30 Eylül'de değil, 31 Aralık günü sonuna denk geldiğini vurguladı.

        Bu yıl 300 milyar dolarlık gümrük vergisi gelirine ulaşılması, önümüzdeki aylarda mevcut seviyelerden çok daha kapsamlı vergi artışları anlamına geliyor. Bessent, Kongre Bütçe Ofisi'nin 10 yıl boyunca gümrük gelirlerinin yaklaşık 2,8 trilyon dolara ulaşacağını tahmin ettiğini ve 'bunun muhtemelen düşük olduğunu' söyledi.

        Hazine, Mayıs ayında 22,8 milyar dolarlık rekor brüt gümrük vergisi açıkladı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemindeki 6,2 milyar dolarlık toplamın neredeyse dört katına çıktı. Böylece 2025 mali yılının ilk sekiz ayında gümrük vergisi tahsilatı 86,1 milyar dolara ulaştı. 2025 takvim yılının ilk beş ayındaki tahsilat ise toplam 63,4 milyar dolar oldu.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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