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        Haberler Gündem Güncel Yola aniden fırlayan geyik ölüme yol açtı! | Son dakika haberleri

        Yola aniden fırlayan geyik ölüme yol açtı!

        Bolu'da sabaha karşı yaşanan bir kazada facia yaşandı. Mudurnu ilçesinde meydana gelen kazada, yola aniden çıkan geyik nedeniyle hafif ticari bir araç kamyonla çarpıştı. Olayda aracın sürücüsü hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 11:51 Güncelleme: 09.07.2025 - 11:51
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        Yola aniden fırlayan geyik ölüme yol açtı!
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yola aniden fırlayan geyiğe çarptıktan sonra kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Erol Y. (43) hayatını kaybetti. Kazada kamyon şoförü ise yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 02.00 sıralarında Mudurnu-Bolu kara yolunda meydana geldi. Mudurnu yönünde ilerleyen Erol Y.’nin kullandığı hafif ticari araç, yola aniden fırlayan geyiğe çarptıktan sonra kontrolden çıktı.

        Hafif ticari araç daha sonra karşı yönden gelen Fatih Kılıç idaresindeki canlı tavuk yüklü kamyonla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde hafif ticari aracın sürücüsü Erol Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Geyik de olay yerinde öldü.

        Yaralanan kamyon şoförü Kılıç ise sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Mudurnu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Erol Y.’nin cenazesi de inceleme sonrası aynı hastanenin morguna götürüldü. Ölen geyik ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaza yerinden alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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