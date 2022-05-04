İşitme engelli karatecilerden 5 madalya

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) karate final müsabakalarında mücadele eden Sinem Özkan ve Melek Morgil gümüş madalya kazandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan (TİESF) yapılan açıklamaya göre, Caxias do Sul kentinde devam eden organizasyonda karatede -61 kiloda kadınlar kumite kategorisinde Sinem Özkan ve -50 kiloda kadınlar kumite kategorisinde Melek Morgil, finale kalma başarısı gösterdi.

Final karşılaşmalarında rakiplerine yenilen Sinem Özkan ve Melek Morgil gümüş madalyanın sahibi oldular.

Karate branşında ferdi kumite +68 kiloda milli sporcu Zeynep Erdoğan ile erkekler ferdi kumite -67 kiloda Burak Mert Can da bronz madalya kazandı.

Judo branşında ise 60 kiloda Erkan Esenboğa olimpiyat üçüncüsü olarak bronz madalya elde etti.

24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları, Caxias do Sul kentinde 15 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.