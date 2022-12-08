Şarkıcı Işın Karaca, 9 yıl önce olaylı bir şekilde boşandığı Sedat Doğan'ın Brezilya'da hırsızlıktan tutuklandıktan sonra kızları Mia'nın kendi soyadını alması için açtığı davayı kazandı.
"BUGÜNÜN MÜJDESİ MİA İÇİN"
Davanın sona erdiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran ünlü şarkıcı, "Ama bugünün müjdesi Mia için... Emsal teşkil eden soy isim davamız nihai sona geldi. Bu davalar sürecinde yanımızda olan tüm gerçek dostlarıma teşekkür ederim. Bu davalar sürecinde içimizdeki adalet terazisi hep ön plandaydı. Hak aramak, aramamak insan oğlu için... Mia Büyükkaraca... Seni ömrüm boyunca korumaya yemin etmiştim. Yeminim hep geçerli..." dedi.
İKİ ÇOCUK ANNESİ
Öte yandan Işın Karaca'nın Soner Kıvanç ile gerçekleştirdiği ilk evliliğinden Erda Kıvanç adında bir oğlu bulunuyor.
Kıvanç ile boşandıktan sonra 2011'de Sedat Doğan ile nikah masasına oturan Karaca'nın bu birlikteliğinden de Mia adında bir kızı dünyaya geldi. İkili, 2013 yılında yollarını ayırmıştı.
Ünlü şarkıcı üçüncü evliliğini ise çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş ile 2016'da gerçekleştirmişti. Ancak ikili, üç yıl sonra boşanmıştı.
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Işın Karaca o davayı kazandı - Magazin haberleri/isin-karaca-o-davayi-kazandi-magazin-haberleri-3545729-magazin
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