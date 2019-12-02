02 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Işın Karaca, kızı Mia'nın biyolojik babası Sedat Doğan'dan korktuğunu anlatarak, "Açıklamalarından sonra hukuki süreci başlattım" dedi.
Ünlü şarkıcı, kızının kendisine "Beni ona yatılı yollamayacaksın değil mi anne?" sorusunu sorduğunu söyleyedi.
Karaca, 2. Sayfa'ya şu açıklamaları yaptı:
Türkiye Cumhuriyeti devleti bana çocuğumu korumakla yükümlü olduğumu söylüyor. Geri kalan, konuşulan, söylenilen lafların hiçbirinin hükmü yoktur. Benim tertemiz hayatımı kimsenin kendini aklaması için kullanmasına müsaade etmiyorum.
Kızımın biyolojik babası bana dava açma hakkına sahiptir, dilediği zaman bu davayı açabilir. Ancak benim kızıma şu anda yaptığı gibi psikolojik olarak baskılar yapamaz. Bu kadına şiddettir, olmayan şeyleri anlatmak yalan dolan iftira… Maddi manevi her türlü hukuksal hakkımı kullanacağım.
Sen ortadan kaybol, yıllar sonra gel kendini aklamak üzere Işın Karaca markasını kullan böyle bir dünya yok. Herkes elini vicdanına koysun böyle hikâyeler uydurmakla olmaz. Ne diyeceğimi bilmiyorum artık.
Mia sekiz yaşında ve bu çocuk okula gidiyor. Biraz insaflı olun. Madem o kadar babaydın sen burada yıllarca kaldın, dün gitmedin ki birde uydurma hikâyeler çıkardın. Burada hukuk var, ben çocuğumu korumakla hükümlüyüm.
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