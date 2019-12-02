NE OLMUŞTU?

Tuğrul Odabaş, Işın Karaca'nın Sedat Doğan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Mia ile birlikte bir fotoğrafını paylaşmıştı. Odabaş, yayınladığı kareye, şu notu düşmüştü:

Sevgi neydi? Sevgi emekti! Sevgi yoksunu bir kalp bu dünyada ki insanoğluna verilmiş en büyük cezadır bence. Düşünsene; hiçbir şeyi sevemiyorsun. Ellerin bir çiçeğe dokunmaktan mahrum kalmış, kalbin kan pompalamak dışında hiçbir şey bilmiyor. Ya gözlerin? Sadece bakıyor ve emeği sadece ekmek zannediyorsun.

Sokakta gördüğünüz kediyi, dedikoducu teyzeyi, evdeki avizeyi, kokoreç işkembeyi, Şişli Osmanbey'i, kısaca yolu sizinle kesişmiş her şeyi, herkesi sevin ve sevdikleriniz için emek sarf edin. Seni seviyorum kızım.