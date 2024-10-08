Uzun savaşlar ve topyekûn mücadeleyle kazanılan askerî ve siyasi bağımsızlığımızı kalıcı hale getirecek iktisadi bağımsızlığı sağlamak adına Cumhuriyetimizin ilk millî bankası olarak doğan Türkiye İş Bankası, 26 Ağustos 2024’te 100. kuruluş yıldönümünü kutlayarak ikinci yüzyılına adım attı.

100. yılında Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi’nde “İş’in 100 Yılı” başlıklı bir kalıcı sergiyi tarih, sanat, teknoloji ve iletişim meraklıları ile buluşturan Banka, nadir fotoğraflar, belgeler, arşiv ve koleksiyon malzemeleri ile zenginleştirilmiş bir içeriğe sahip olan İş’in 100 Yılı - Zekâ, Dikkat ve İffet kitabı ile bir asırlık tarihine ışık tutuyor; dünün ve bugünün hikâyesini anlatırken yarının da perspektifini ortaya koyuyor.

Serginin küratörlüğünü de üstlenmiş olan Doç. Dr. Y. Doğan Çetinkaya tarafından kaleme alınan ve İş Sanat Tarih Çalışmaları Ekibi’nin proje koordinatörlüğünde hazırlanan kitap, dört yıl sürdürülen bir çalışmanın ürünü. Kökleri mazide olan bir geleceğin inşası için çalışan İş Bankası’nın 100 yıllık tarihi, 7 bölüm ve 440 sayfada okuyucuların dikkatine sunuluyor.

İş’in 100 Yılı - Zekâ, Dikkat ve İffet kitabına, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin satış mağazası RHM Dükkan’dan, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Mağazaları ve internet sitesinden, Pazarama’dan ve seçkin kitapçılardan ulaşılabilir.