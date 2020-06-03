İshal olunması sindirim sistemindeki hastalıklara bağlı, bakteriyel enfeksiyonu sonucu, ilaç kullanımlarının yan etkisi olarak, gıda zehirlenmelerinde, hipertiroid hastalığında ve diyabet hastalığında ortaya çıkabilen bir şikâyettir. İshalin oluşmasının tek bir nedeni olamamakla beraber, vücudun çeşitli maddelere duyarlı olmasından kaynaklanabilmektedir.Aşırı alkol ve tütün ürünlerini tüketmek de ishale neden olabiliyor.

Yediğimiz bazı yiyeceklerde de sindirim sistemini çok yakından etkilemesi sonucu ishale neden olmaktadır. Ancak ishal genel olarak uzun sürerse, vücuttaki suyu dışarı atacağından dolayı tehlike arz eden bir durumdur. Uzun süren ishal şikayeti olan birinin mutlaka doktora başvurması gerekmektedir. Aksi takdirde aşırı su kaybedildiği için hayati tehlike oluşturur.

Vücudun her hangi bir maddeye duyarlılığı yoksa ilaç kullanılmıyorsa, o zaman alınan besinlerden kaynaklanan bir ishal olması muhtemeldir. Bu besinler şunlardır; acı biber, yapay şekerler, hazır gıdalarda kullanılan olestra ( yapay yağ),kafein, alkol ve suda çözümlenmeyen lifler olarak sayabiliriz.

Bu besinlerin yanı sıra da bazı nedenler ishale sebep olur. Vücutta her hangi bir maddeye olan duyarlılık nedeniyle, çölyak, sindirim sistemindeki oluşan hastalıklar gibi nedenlerde ishale neden olabilen faktörlerdir.

Özellikle hazır gıdalar ishal yapan yiyeceklerin başındadır. Gerektiği gibi saklanamayan veya içeriğinde kullanılan ucuz ve kalitesiz besinlerde ishale neden olur.

Kişinin her hangi bir yiyeceğe alerjisi varsa, aldığı besinlere vücudun hassasiyet göstermesinden dolayı ishal olunabilmektedir.

Beslenme alışkanlıklarında veya değiştirilen diyet programlarında da, alınan besinlerin ve miktarlarının değişmesi sonucu ishal görülmektedir.