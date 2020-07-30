Uzun süren ishal durumu vücudun su kaybı yaşamasına buna bağlı olarak daha büyük sonuçlar çıkmasına neden olabilecektir. O açıdan dikkatli olmak ona göre uzun sürmesi halinde mutlaka bir hekime müracaat etmek yerinde bir karar olacaktır. Gün içerisinde en az 3 kere sulu kıvamda dışkı için ihtiyaç gideriliyorsa ishalden söz edilebilir.

Özellikle çocuklarda ishal görülmesinde zaman kaybetmeden hekime götürmek gereklidir. Çünkü çocuklarda bağışıklık sistemi daha güçsüzdür. İshal olması durumunda en önemli alınacak tedbir bol sıvı ve su tüketmektir. Vücuttaki tuz ve su kaybı fazla olacağı için bol su içmek gereklidir. Taze sıkılmış meyve suları da tüketmek fayda sağlayacaktır.

Süt ve süt ürünleri, kafeinli içecekler, şekerli gıdalar ve alkol tüketilmemelidir. İshali tetikleyecek etkenler oluşturabilir. Yoğurt tüketimi sağlanabilir ancak yağlı olmamasına dikkat etmek gereklidir. Özellikle bebek ve çocuklarda su kaybı olmaması açısından sık sık yudum yudum da olsa içirilmesi gereklidir.

Eczanelerde bulunan oral rehidratasyon çözeltileri bulunmaktadır. Fazla su ve tuz kaybı için alınabilir. Ancak çocuklarda kullanımı hekim tavsiyesi olmadan sağlanmamalıdır.

Prebiyotik yoğurtlar özellikle ishal için oldukça faydalı tüketilmesi gereken gıdadır. Bakteriler açısından fayda sağlamaktadır.

İshal kesen ilaçlar sadece hekim tarafından önerildiği taktirde kullanılmalıdır.

Haşlanmış gıdalar tüketmek; pirinç lapası, haşlama patates, elma püresi, muz, yağsız çorba gibi gıdalar ishal durumu mevcutken alınmalıdır. Çocuklarda katı gıdalar su kaybı tamamlanmadan verilmemelidir.

Lif içeren gıdalardan uzak durmak gereklidir.

İshal durumu geçene kadar beslenmeye özen göstermek, uzak durulması gereken yasak gıdalardan yememek iyi bir diyet uygulanarak devam etmek gereklidir. Eğer ishal bu diyetler çercevesinde hala geçmiyorsa neden olan faktörün tetkiki için mutlaka hekim kontrolünde tedavi sağlanmalıdır.