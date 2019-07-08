İshal dünyada en sık görülen hastalıklardan biri olması nedeniyle insanlar tarafından çok büyük bir sorun olarak görülmüyor. Ama çocuk ve yaşlıların çok şiddetli geçirdikleri durumlarda vücudun susuz kalması nedeniyle ölümcül olabiliyor. Peki ishal (diyare) nedir? Nedenleri nelerdir? İshale ne iyi gelir? yanıtı haberimizde...

İSHAL (DİYARE) NEDİR?

Diyare ya da bilinen adıyla ishal, normalden daha sık, sulu ve gevşek dışkılama halidir. Bulaşıcıdır. İshal bağırsak hareketlerinin hızlanması, dolayısıyla da içindeki maddelerin hızlı ilerlemesi sonucu oluşur. Genellikle herhangi bir tedavi gerektirmeden 2-3 gün içerisinde geçerler. Fakat çocuklarda ve yaşlılarda ölüme varan sonuçlara yol açabiliyor.

İki türlü ishal vardır.

Akut ishal: Kısa süren ishaldir. Genelde bir iki gün veya bir hafta kadar sürer. Tedavi gerektirmeden geçer.

Kronik ishal: 3 haftadan uzun sürer. Ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir.

İSHAL (DİYARE) NEDENLERİ

Virüsler, bakteriler, parazitler ve diğer mikroplar,

Gıda zehirlenmesi,

Diş çıkarma,

Bazı gıdalara karşı hassasiyet (alerji),

Gereğinden fazla meyve ve meyve suyu (özellikle elma ve üzüm) tüketimi ve diğer ishal yapıcı gıdalar,

Aşırı alkol kullanımı,

Antibiyotik tedavisi,

Üst/alt solunum yolu enfeksiyonları,

Doğuştan metabolik hastalıklar,

Kalabalık ve sağlıksız evlerde yaşama,

Bazı kanserler,

Radyasyon tedavisi,

Kanalizasyon sorunu,

Temiz su elde etmekteki güçlük,

Diyabet

ishalin nedenleri arasında verilebilir.

İSHALİN BELİRTİLERİ

Mide bulantısı

Karın ağrısı

Kusma

Şişkinlik

Susuzluk

Dışkılama sıklığının artması

Dışkı miktarının artması

Ateş

Kanlı dışkı

Acil dışkılama isteği ve büyük tuvaleti tutamama

Yüksek ateş

İSHALE NE İYİ GELİR?

Genellikle herhangi bir tedavi gerektirmeden, belirtiler iki üç gün içinde kaybolur. Çocuk ve bebeklerde ise doktora danışılmadan hiçbir ilaç verilmemelidir. Küçük çocuklarda ishal ve kusma varsa büyük ölçüde su kaybı yaşanacağı için normalde beş yedi gün içerisinde iyileşebilecek olan ishal, ölümcül hale gelebilir. Bunun önüne geçmenin en etkili ve en kolay yolu bol bol sıvı vermektir. Yağsız çorba, pirinç suyu ile ve seyreltilmiş sütle hazırlanmış muhallebi, ayran, elma suyu gibi sıvılar susuzluğu önlemek ve kalori ihtiyacını karşılamak için verilebilir. Altı aylıktan küçük ve henüz ek gıda başlanmamış bebeklerde emzirme sıklaştırılır. Bebek aldığı takdirde aralıklı kaynatılmış ılık su verilebilir.