İSG/1 sınav sonuçları açıklandı! İSG 2024/1 sınav sonuç ekranı
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 5 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti. 30 Mayıs yani bugün sınav sonuçları ÖSYM üzerinden ilan edildi. İşte, İSG/1 sınav sonuç ekranı...
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2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınav sonuçları açıklandı. Toplamda 75 dakika süren sınav, 5 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Peki, İSG/1 sınav sonucu nereden öğrenilir? İşte, İSG 1 sınav sonuç ekranı...
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İSG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı açıklandı. Aşağıdaki linkten sınav sonuçlarına erişebilirsiniz.
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İSG/2 SINAVI NE ZAMAN?
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’na (2024-İSG/2) 8 Aralık'ta yapılacak.
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İSG/2 SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sınav başvuruları 22 Ekim ile 30 Ekim 2024 arasında yapılacak. Sonuçlar 3 Ocak 2025'te açıklanacak.