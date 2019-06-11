11 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
18 Mayıs 2019 tarihinde binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen İSG sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2019 sınav takviminde tarihleri açıklamıştı...
İSG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK ?
İSG 2019 sonuçları 19 Haziran 2019 tarihinde ÖSYM'nin adresinden https://www.osym.gov.tr/TR,15602/2019.html T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sonuçlara ulaşabilecekler.
BAŞVURULAR NE ZAMANDI ?
4-11 Nisan tarihleri arasında başvuruları yapılan başvurularda milyonlarca kişi başvuru yaptı.19 Haziran tarihinde açıklanacak olan İSG sonuçlarının açıklanmasını bekliyoruz.
İSG SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?
Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte; sınav sorularının bilimsel açıdan doğru olup olmadığının incelenmesini talep eden itirazlarda ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde her bir dilekçede bir soruya itiraz ve her bir soru başına ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.). Adayların inceleme masraflarını, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi hesabına yatırmaları gerekmektedir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır.
ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Sınava ilişkin yapılacak işlemlerde adaylardan alınacak ücretler, ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara duyurulmaktadır.
ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri https://ais.osym.gov.tr internet adresinden cevaplayabilecektir.
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