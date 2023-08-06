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Eskişehir'de, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çalışan 2 işçi grubu, 3 Ağustos gecesi servis otobüsünü bekledikleri durakta 'yan bakma' meselesi nedeniyle tartıştı.

GÖĞSÜNDEN AĞIR YARALADI

DHA'da yer alan habere göre iki grup arasında çıkan arbedede Ahmet T. (23), aynı yaştaki Ali Aksu'yu göğsünden bıçakla ağır yaraladı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Şüpheliler olay yerinde kaçarken, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aksu, kurtarılamadı. Polis, Ahmet T. ile diğer fabrika işçileri A.K., H.U., M.K., B.U., M.S., B.S., K.Ç. ve S.Ç.'yi 50 saatlik güvenlik kamerası izleyerek tespit etti.

GENÇ İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ

Gözaltına alınan 9 şüpheli, polisteki ifadeleri sonrası adliyeye sevk edildi. Ali Aksu'nun cenazesi toprağa verilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.