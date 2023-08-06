İşçilerin 'yan bakma' kavgası cinayetle bitti!
Eskişehir'de, 'yan bakma' meselesi nedeniyle fabrikadaki 2 işçi grubu arasında çıkan kavgada 23 yaşındaki Ali Aksu, göğsünden bıçaklanarak öldürüldü
Eskişehir'de, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çalışan 2 işçi grubu, 3 Ağustos gecesi servis otobüsünü bekledikleri durakta 'yan bakma' meselesi nedeniyle tartıştı.
GÖĞSÜNDEN AĞIR YARALADI
DHA'da yer alan habere göre iki grup arasında çıkan arbedede Ahmet T. (23), aynı yaştaki Ali Aksu'yu göğsünden bıçakla ağır yaraladı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Şüpheliler olay yerinde kaçarken, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aksu, kurtarılamadı. Polis, Ahmet T. ile diğer fabrika işçileri A.K., H.U., M.K., B.U., M.S., B.S., K.Ç. ve S.Ç.'yi 50 saatlik güvenlik kamerası izleyerek tespit etti.
GENÇ İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ
Gözaltına alınan 9 şüpheli, polisteki ifadeleri sonrası adliyeye sevk edildi. Ali Aksu'nun cenazesi toprağa verilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.