İşçi sanıp çay ikram ettiler! Gerçek ortaya çıktı

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SHOW Haber'den Aziz Akova'nın haberine göre; İstanbul Maltepe'de iki kişi iş makinesi ve işçi yeleği ile kendilerine işçi süsü verip birçok noktada göz göre göre kablo çaldı. Esnaf işçi zannettiği hırsızlara çay ikram etti. Çalınan kabloların değeri ise 50 bin lirayı buldu. Polis kablo hırsızlarına göz açtırmadı.