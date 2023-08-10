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Muğla'da olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Ortakent Ali Kelle Ormanı önünde meydana geldi. Bitez-Ortakent yolunda ana su isale hattında patlama oldu. Suyun yükselmesiyle motosikletiyle yoldan geçen Serkan Özbey (42) ve köpeği havaya fırladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'da yer alan habere göre Özbey ve köpek yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ekibi, veteriner hekim sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralı Serkan Özbey hastaneye, köpek ise veteriner tarafından belediyeye götürüldü.

ASFALT ÇÖKTÜ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Patlama sırasında akan su ile asfaltta çökme oluştu, yol kullanılamaz hale geldi. Su isale hattında meydana gelen patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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TEDAVİNİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİ

Görüntülerde Özbey'in yolda motosikletiyle ilerken hattaki patlamayla birlikte köpeğiyle yaralanması yer alıyor. Öte yandan, motosiklet sürücüsü Serkan Özbey tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilirken, köpeğin veterinerdeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Olay sırasında yanındaki köpeğiyle işe gittiğini anlatan Özbey, "Motosikletimle yolda giderken birden su akmaya başladı. Sulardan kaçıp yoluma devam etmek isterken, patlama meydana geldi. Patlama sonucu motor sağ tarafa doğru fırladı bu sırada köpeğimle düştük.

"AYAĞIMIN ÜZERİNE ZOR BASIYORUM"

Ayağımdan yaralandım, şu an üzerine basarken güçlük geçiyorum. Köpeğim de yaralandı. Kız arkadaşım köpeğimi veterinere götürdü, sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim. İkimize de bir şey olmadığı için şükrediyorum.

"YASAL SÜREÇ BAŞLATACAĞIM"

Bu işin müsebbibi kimse, hangi kurumsa, bunlarla ilgili yasal süreç başlatacağım, sorumlularından şikayetçi olacağız. Motosikleti henüz bir ay önce almıştım. Motosikletim de hasar aldı" diye konuştu.