İş Sanat’ta ‘Radyo Günleri’ ile nostaljik bir yolculuk

İş Sanat’ın 26. sezonu, müziğin farklı renklerini buluşturan özel yerli projelerle devam ediyor. Bu sezonun en heyecan verici buluşmalarından biri, Türk Halk Müziği’nin duayen ismi Canan Başkaya’yı ağırlayacak olan “Radyo Günleri” konseri olacak. 28 Kasım Cuma akşamı 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda dinleyicilerle buluşacak konser, tiyatro sanatçısı Çağıl Taşbaşı’nın anlatımıyla radyolu günlerin sıcak ve samimi atmosferine yeniden hayat verecek.

“RADYO, BİR OKUL VE BİR KÖPRÜYDÜ”

Bu özel konserin ruhunu anlatan Başkaya, bir dönemin hikâyesini de önümüze seriyor: “Cumhuriyetimizin kuruluşunda radyo, çölde bir vaha gibiydi. İnsanlarla iletişimde en önemli haber kaynağıydı. 1940’lı yıllarda Muzaffer Sarısözen’in Yurttan Sesler Korosu’nu kurmasıyla halk müziği için bu yolculuk halen devam ediyor,” diyor ve ekliyor: “Teknoloji değişiyor, insanlar değişiyor ama bizi kucaklayan bir sese, tınıya ulaşma isteğimiz değişmiyor.”

Başkaya için radyo, sadece bir yayın organı değil, aynı zamanda bir okul. Bu okuldaki ilk günlerini, “Radyoda katılacağım programlar için ne kadar heyecanlanır, eserleri en doğru şekilde icra ederek yapımcıların ve dinleyicilerin karşısında mahcup olmamak için ne kadar özenirdim” sözleriyle anımsıyor.

ANKARA RADYOSU'NDAN DEVLET SANATÇILIĞINA Canan Başkaya’nın radyoya olan bağlılığının ardında, 1981’de kazandığı TRT Ankara Radyosu stajyer ses sanatçılığı sınavıyla başlayan köklü bir sanat kariyeri yatıyor. 1983’te profesyonel olarak radyoda başlayan bu serüven, ertesi yıl çıkardığı “Ayrılık Hasreti” albümüyle taçlandı ve Milliyet gazetesinin “Yılın Halk Müziği Sanatçısı” ödülünü kazandı. 15 yıl TRT’de sürdürdüğü başarılı kariyerin ardından Kültür Bakanlığı’na geçerek Devlet Sanatçısı unvanıyla yurtiçi ve yurtdışında sayısız konser veren Başkaya, emekliliğinden sonra da sanatını büyük bir tutkuyla sürdürüyor. “Merhamet Kıl”, “Gönül Senden Ayrılır mı?” ve “Gül Ek Yüreğine” gibi albümlerle geniş bir repertuvarı dinleyicisiyle buluşturan Başkaya, İş Sanat sahnesinde türküleri radyodan dinlercesine samimiyetle seslendirmeye hazırlanıyor. REKLAM “HER TÜRKÜ BİR DERS” Konserin repertuvarını, albümlerinde yer alan ve dinleyicilerin gönlünde taht kuran eserlerden özenle seçtiklerini belirten Başkaya, “Hocalarımız bize, ‘Siz radyo sanatçısısınız. Her yöreyi başarı ile okumalısınız,’ derlerdi. Bu uyarı bizim kulağımıza küpe olduğu için radyoda yetişen sanatçıların repertuvarı çok zengindir. Bu konserde keyifli bir repertuvarla Anadolu’da ve Rumeli’de bir gezintiye çıkacağız” diyor.

Ses eğitimi dersleri vererek genç yetenekler yetiştirmeyi sürdüren Başkaya, öğrencilerine her zaman söylediği bir sözü hatırlatıyor: “Her türkü bir derstir. Bu dersi öğrenmenin yoluysa radyodan geçiyor.” 28 Kasım Cuma akşamı radyonun sihirli dünyasında, Canan Başkaya’nın etkileyici sesi ve Çağıl Taşbaşı’nın sıcak anlatımıyla nostaljinin ve müziğin buluşacağı bu konserde yerinizi almayı unutmayın.